Хохряков прокомментировал силовой прием против Воронкова

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал силовой момент против форварда «Ак Барса», после которого игрок казанцев на носилках покинул лед и был отправлен в больницу, сообщает «СЭ».

«Диме сразу написал, извинился, пожелал здоровья. Он ответил, чтобы я не парился, сотрясения нет. Решение СДК комментировать не берусь. Так решили и решили. Но момент помню хорошо. Он получил шайбу в средней зоне, решил подпустить меня в центр, а потом стал обходить. Я не шел его убивать, просто применил силовой прием. Да, последствия тяжелые, но он ударился об лед, видимо, потерял сознание, когда столкнулись. Злого умысла у меня не было. Дополнительных выходных я не получу, буду тренироваться», — сказал Хохряков.

Пётр Хохряков получил пятиматчевую дисквалификацию за этот силовой прием от КХЛ.