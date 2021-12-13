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    Хохряков прокомментировал силовой прием против Воронкова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    Нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков прокомментировал силовой момент против форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, после которого игрок казанцев на носилках покинул лед и был отправлен в больницу, сообщает «СЭ».

    Андрей Хохряков
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    Андрей Хохряков

    «Диме сразу написал, извинился, пожелал здоровья. Он ответил, чтобы я не парился, сотрясения нет. Решение СДК комментировать не берусь. Так решили и решили. Но момент помню хорошо. Он получил шайбу в средней зоне, решил подпустить меня в центр, а потом стал обходить. Я не шел его убивать, просто применил силовой прием. Да, последствия тяжелые, но он ударился об лед, видимо, потерял сознание, когда столкнулись. Злого умысла у меня не было. Дополнительных выходных я не получу, буду тренироваться», — сказал Хохряков.

    Пётр Хохряков получил пятиматчевую дисквалификацию за этот силовой прием от КХЛ.

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