НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало», Овечкин набрал очко, «Эдмонтон» уступил «Каролине»

«Питтсбург» — «Анахайм» 1:0

Шайба Брока Макгинна принесла «Питтсбургу» победу над «Анахаймом» — 1:0.

«Питтсбург» с 33 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции, «Анахайм» с 35 очками — на третьей строчке Запада.

«Питтсбург» — «Анахайм» 1:0

«Сент-Луис» — «Монреаль» 4:1

В составе победителей по голу забили Иван Барбашев и Павел Бучневич, для которого это была 90-я шайба в НХЛ. Также на счету Бучневича ассист. Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами. Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал российский защитник Александр Романов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Бучневич — 11 (Тарасенко, О`Райлли), 1:03 — 1:0. Джошуа — 1 (Браун, Пека), 28:52 — 2:0. Барбашев — 10 (бол., Тарасенко, Бучневич), 35:20 — 3:0. Романов — 2 (Пелинг, Дофен), 41:57 — 3:1. Крюг — 4 (бол., О`Райлли, Браун), 50:16 — 4:1Вратари: Линдгрен — АлленШтраф: 2-6Броски: 37 (12+11+14) — 23 (6+6+11)

«Сент-Луис» с 34 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Монреаль» с 15 очкам — на последней строчке Востока.

«Сент-Луис» — «Монреаль» 4:1

«Торонто» — «Чикаго» 5:4

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэйпл Ливз» Вильям Нюландер, набравший три очка (1+2), по 2 (1+1) очка у Остона Мэттьюса и Джона Таваеса.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Чикаго» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2) Голы: Тэйвз — 2 (Р. Джонсон, Мерфи), 1:53 — 0:1. Таварес — 13 (бол., Мэттьюс, Нюландер), 2:54 — 1:1. Нюландер — 14 (Таварес, Лильегрен), 9:14 — 2:1. Мэттьюс — 18 (бол., Каше, Нюландер), 14:32 — 3:1. Энгвалль — 4 (Клиффорд, Стивс), 23:25 — 4:1. Мерфи — 2 (Хагель), 36:31 — 4:2. Кубалик — 5 (Курашев, Маккейб), 41:47 — 4:3. Маккейб — 2 (Стиллман, Карпентер), 50:42 — 4:4. Кампф — 4 (Райлли, Броди), 58:40 — 5:4Вратари: Мразек — Ланкинен (58:47)Штраф: 6-6Броски: 26 (11+3+12) — 35 (12+14+9)

«Торонто» с 40 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» с 22 очками — на 14-й строчке Запада.

«Торонто» — «Чикаго» 5:4

«Баффало» — «Вашингтон» 2:3 Б

Автором победного броска стал Ти Джей Оши. На счету Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по результативной передаче. Добавим, что Кузнецов не реализовал свою попытку в серии послематчевых буллитов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Вашингтон» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Эллер — 4 (Шири, Оши), 3:40 — 0:1. Хиностроза — 5 (Хагг, Брайсон), 13:48 — 1:1. Батчер — 1 (Асплунд, Окпосо), 22:09 — 2:1. Фехервари — 3 (Овечкин, Кузнецов), 45:41 — 2:2Победный буллит: ОшиВратари: Луукконен — Ванечек (64:47)Штраф: 6-2Броски: 31 (13+10+6+2) — 42 (10+13+17+2)

«Вашингтон» с 40 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Баффало» с 20 очками — на 13-й строчке Востока.

«Баффало» — «Вашингтон» 2:3 Б

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» 4:2

30 сэйвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) Голы: Братт — 8 (Зигенталер), 17:01 — 0:1. Добсон — 3 (бол., Барзал, Вальстрем), 17:45 — 1:1. Хьюз — 4 (Заха), 18:25 — 1:2. Грин — 1 (Барзал, Бэйли), 28:33 — 2:2. Паризе — 1 (мен., Пажо, Мэйфилд), 36:33 — 3:2. Пажо — 4 (Вальстрем), 49:37 — 4:2Вратари: Сорокин (29:26 — 29:32) — Шмид (55:44 — 57:08, 57:47)Штраф: 25-13Броски: 29 (10+7+12) — 32 (10+9+13)

«Айлендерс» с 19 очками занимают 14-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 25 очками — на 11-й строчке.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» 4:2

«Аризона» — «Филадельфия» 3:5

Защитник «Койотс» Илья Любушкин забросил первую шайбу в сезоне и завершил встречу с показателем полезности «+3».

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Филадельфия» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Голы: ван Римсдайк — 4, 1:14 — 0:1. Бигл — 1 (Руссель, Эрикссон), 1:53 — 1:1. Лотон — 6 (Конекны, Кутюрье), 25:26 — 1:2. Шмальц — 1 (Дайнин, Хейтон), 30:38 — 2:2. П. Браун — 1, 31:21 — 2:3. ван Римсдайк — 5 (бол., Конекны, Яндл), 32:34 — 2:4. Жиру — 10 (Аткинсон, Фрост), 47:50 — 2:5. Крауз — 6 (Шмальц, Дайнин), 51:35 — 3:5Вратари: Веймелка (57:09) — ДжонсШтраф: 6-4Броски: 32 (11+13+8) — 34 (14+12+8)

«Филадельфия» с 24 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 12 очками — на последней строчке Запада.

«Аризона» — «Филадельфия» 3:5

«Сиэтл Кракен» — «Коламбус» 4:5 ОТ

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник «Блю Джекетс» Джейк Бин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Коламбус» — 4:5 ОТ (0:0, 1:4, 3:0, 0:1) Голы: Бьоркстранд — 9 (Дженнер), 28:13 — 0:1. Рословик — 5 (Доми, Ворачек), 31:40 — 0:2. Маккэн — 11 (Эберле), 33:46 — 1:2. Доми — 5 (Рословик, Бин), 36:43 — 1:3. Доми — 6 (Бьоркстранд, Дженнер), 39:34 — 1:4. Шварц — 6 (бол., Донской, Джиордано), 43:42 — 2:4. Гики — 3 (Эпплтон, Танев), 44:04 — 3:4. Данн — 3 (Ларссон, Ярнкрок), 55:54 — 4:4. Бин — 4 (Ворачек, Керали), 60:55 — 4:5Вратари: Грубауэр — МерзликинсШтраф: 4-2Броски: 32 (12+10+9+1) — 29 (8+13+7+1)

«Сиэтл Кракен» — «Коламбус» 4:5 ОТ

«Эдмонтон» — «Каролина» 1:3

Лидеры списка бомбардиров нынешнего сезона, форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не набрали очков в этом матче.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Каролина» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Ахо — 14 (бол., Трочек, Терявяйнен), 7:17 — 0:1. Нидеррайтер — 6 (Ахо), 26:19 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 3 (Пулюярви, Нерс), 30:11 — 1:2. Ахо — 15, 57:16 — 1:3Вратари: Коскинен (57:37) — АндерсенШтраф: 4-4Броски: 23 (10+4+9) — 31 (10+14+7)

«Эдмонтон» — «Каролина» 1:3

«Калгари» — «Бостон» 2:4

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Клифтон — 1 (Фредерик, Блид), 17:43 — 0:1. Маршан — 11 (Пастрняк, Бержерон), 25:52 — 0:2. Макэвой — 4 (Бержерон, Маршан), 26:48 — 0:3. Ткачак — 12 (бол., Андерссон, Годро), 32:19 — 1:3. Лазар — 2 (Фредерик, Грызлик), 42:57 — 1:4. Монахэн — 4 (Лучич, Андерссон), 58:24 — 2:4Вратари: Маркстрем (58:54) — УльмаркШтраф: 4-10Броски: 42 (15+16+11) — 27 (7+8+12)

«Калгари» — «Бостон» 2:4

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 2:1

«Сан-Хосе» — «Даллас» 2:1