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    «Ак Барс» на выезде разгромил «Нефтехимик»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 5:2.

    Игроки «Ак Барса»
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    Игроки «Ак Барса»

    В составе победителей по шайбе забросили Пер Линдхольм, Даниил Журавлев, Дмитрий Юдин, Даниил Тарасов и Дмитрий Воронков.

    Две шайбы хозяевам удалось отыграть благодаря усилиям Дениса Вихарева и Рафаэля Бикмуллина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
    Голы: Вихарев — 4 (бол., Секстон, Кнот), 11:00 — 0:1. Линдхольм — 4 (бол., Уил, Юдин), 12:27 — 1:1. Журавлев — 1 (Кагарлицкий, Линдхольм), 33:53 — 2:1. Юдин — 2 (Кагарлицкий, Журавлев), 43:07 — 3:1. Бикмуллин — 6 (Шафигуллин, Кнот), 48:00 — 3:2. Тарасов — 6 (Кэмпфер, Линдхольм), 50:28 — 4:2. Воронков — 6 (бол., Кагарлицкий, Зарипов), 51:54 — 5:2Вратари: Бобков — Судницин (Туохимаа, 51:54)Штраф: 12 — 8Броски: 29 (8+10+11) — 29 (14+6+9)

    «Ак Барс» после этой победы вышел на 3 место Восточной конференции. «Нефтехимик» занимает 10 позицию.

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