«Ак Барс» на выезде разгромил «Нефтехимик»

Игроки «Ак Барса» Фото: globallookpress.com
В составе победителей по шайбе забросили Пер Линдхольм, Даниил Журавлев, Дмитрий Юдин, Даниил Тарасов и Дмитрий Воронков.
Две шайбы хозяевам удалось отыграть благодаря усилиям Дениса Вихарева и Рафаэля Бикмуллина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Вихарев — 4 (бол., Секстон, Кнот), 11:00 — 0:1. Линдхольм — 4 (бол., Уил, Юдин), 12:27 — 1:1. Журавлев — 1 (Кагарлицкий, Линдхольм), 33:53 — 2:1. Юдин — 2 (Кагарлицкий, Журавлев), 43:07 — 3:1. Бикмуллин — 6 (Шафигуллин, Кнот), 48:00 — 3:2. Тарасов — 6 (Кэмпфер, Линдхольм), 50:28 — 4:2. Воронков — 6 (бол., Кагарлицкий, Зарипов), 51:54 — 5:2Вратари: Бобков — Судницин (Туохимаа, 51:54)Штраф: 12 — 8Броски: 29 (8+10+11) — 29 (14+6+9)
«Ак Барс» после этой победы вышел на 3 место Восточной конференции. «Нефтехимик» занимает 10 позицию.