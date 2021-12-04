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    Рижское «Динамо» по буллитам обыграло «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Рига Торпедо
    Рижское «Динамо» обыграло «Торпедо» в выездном поединке регулярного чемпионата КХЛ.

    Лаурис Дарзиньш
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    Лаурис Дарзиньш

    Рижане добыли победу в серии буллитов. Победную шайбу забросил Лаурис Дарзиньш.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Рига) — 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Шинкарук — 5 (Пуарье), 7:05 — 0:1. Миле — 8 (Жафяров), 16:47 — 1:1. Бунцис — 1 (Зиле, Шваненбергс), 17:17 — 1:2. Чехович — 11 (Пайгин, Михеев), 29:02 — 2:2. Карьялайнен — 4 (Червены), 39:05 — 2:3. Чехович — 12 (Веряев), 49:01 — 3:3Победный буллит: ДарзиньшВратари: Тихомиров (Мурыгин, 40:00) — МаттссонШтраф: 10 — 4Броски: 38 (8+18+9+3) — 28 (8+9+8+3)

    У «Динамо» 29 очков и 11 место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 37 баллами находится на 2 строчки выше.

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