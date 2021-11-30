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    «Авангард» с крупным счетом обыграл «Нефтехимик»

    «Авангард» — «Нефтехимик»: счет матча 6:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    «Авангард» нанес поражение «Нефтехимику» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

    У «ястребов» по шайбе забросили Максим Гончаров (6 минута), Ярослав Косов (11), Корбан Найт (24), Владимир Жарков (36), Николай Прохоркин (42) и Никита Сошников (60).

    Гости ответили точным броском Дэна Секстона (58).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Гончаров — 1 (Дергачев, Брюквин), 5:05 — 1:0. Косов — 3 (Прохоркин), 10:09 — 2:0. Найт — 12 (бол.), 23:54 — 3:0. Жарков — 3, 35:57 — 4:0. Прохоркин — 5 (Каски, Сошников), 41:15 — 5:0. Секстон — 4 (бол., Кнот), 57:45 — 5:1. Сошников — 2 (бол., Найт), 59:12 — 6:1Вратари: Грубец — СудницинШтраф: 11 — 11Броски: 30 (12+12+6) — 20 (8+6+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает пятое место (42 очка), а «Нефтехимик» — седьмое (35 очков).

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