«Металлург» на выезде разгромил «Куньлунь»

Магнитогорскийодержал гостевую победу над(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Брендан Лайпсик (40-я и 47-я минуты). Еще по шайбе забросили Андрей Чибисов (1), Николай Голдобин (5) и Архип Неколенко (43).

Китайский клуб ответил голом Тайлера Вонга (14).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) Голы: Чибисов — 14 (Карри, Земченок), 0:15 — 0:1. Голдобин — 12 (Кошелев), 4:58 — 0:2. Вонг — 9 (бол., Спроул), 13:11 — 1:2. Лайпсик — 12 (бол., Яковлев), 39:36 — 1:3. Неколенко — 2 (Руденков, Земченок), 42:47 — 1:4. Лайпсик — 13 (Никонцев), 46:29 — 1:5Вратари: Смит — ОлкинуораБроски: 22 (7+9+6) — 48 (16+17+15)Штраф: 10 — 4

«Магнитка» набрала 55 очков и закрепилась на первом месте в Восточной конференции. Команда из Пекина с 19 очками остался на 11-й строчке.