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    «Металлург» на выезде разгромил «Куньлунь»

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    Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе победителей дубль оформил Брендан Лайпсик (40-я и 47-я минуты). Еще по шайбе забросили Андрей Чибисов (1), Николай Голдобин (5) и Архип Неколенко (43).

    Китайский клуб ответил голом Тайлера Вонга (14).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
    Голы: Чибисов — 14 (Карри, Земченок), 0:15 — 0:1. Голдобин — 12 (Кошелев), 4:58 — 0:2. Вонг — 9 (бол., Спроул), 13:11 — 1:2. Лайпсик — 12 (бол., Яковлев), 39:36 — 1:3. Неколенко — 2 (Руденков, Земченок), 42:47 — 1:4. Лайпсик — 13 (Никонцев), 46:29 — 1:5Вратари: Смит — ОлкинуораБроски: 22 (7+9+6) — 48 (16+17+15)Штраф: 10 — 4

    «Магнитка» набрала 55 очков и закрепилась на первом месте в Восточной конференции. Команда из Пекина с 19 очками остался на 11-й строчке.

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