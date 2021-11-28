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    ЦСКА нанес поражение рижскому «Динамо»

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    Московский ЦСКА в гостях обыграл рижское «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе армейцев по шайбе на свой счет записали Артем Блажиевский, Владислав Каменев и Михаил Григоренко.

    За рижский клуб отличились Лукаш Радил и Рис Скарлетт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
    Голы: Мингачев — 1 (Блажиевский, Гуськов), 2:46 — 0:1. Радил — 5, 14:28 — 1:1. Нестеров — 3 (Дальбек, Каменев), 53:19 — 1:2. Григоренко — 14 (бол., Нестеров, Окулов), 54:18 — 1:3. Скарлетт — 3 (Лорито), 59:32 — 2:3Вратари: Гудачек (59:19 — 59:32, 59:45) — РейдеборнБроски: 16 (4+6+6) — 26 (9+8+9)Штраф: 6 — 4

    Красно-синие обошли в таблице Запада московское «Динамо» и теперь занимают 2-е место, набрав 46 очков. «Динамо» Рига идет на 12-й позиции: 26 очков после 32 игр.

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