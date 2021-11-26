ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У Почеттино не ладится в ПСЖ Почеттино не для ПСЖ: толку не будет
  • 14:29
    • Голкипер Крицюк пропустит до трех месяцев из-за травмы колена
  • 14:16
    • «Локомотив» определился с заменой Рангнику
  • 10:12
    • «Ньюкасл» может приобрести игрока сборной Украины
  • 09:25
    • Черчесов назвал приемлемого соперника для сборной России в стыках ЧМ-2022
  • 22:40
    • «Локомотив» крупно проиграл «Лацио» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ
    Все новости спорта

    «Сочи» выиграл у «Амура» в Хабаровске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Сочи
    «Сочи» одержал гостевую победу над хабаровским «Амуром» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи» продлил победную серию до трех матчей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сочи» продлил победную серию до трех матчей

    Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

    По шайбе в ворота «Амура» забросили Никита Точицкий и Василий Глотов.

    «Сочи» продлил победную серию до трех матчей.

    «Сочи» находится на десятом месте в Западной конференции — 30 очков. «Амур» занимает десятую строчку на Востоке — 29 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Точицкий — 3 (Петьков), 24:23 — 0:1. Глотов — 8 (п.в.), 58:37 — 0:2Вратари: Аликин (57:31 — 58:37, 59:48) — ХелльбергШайбы: 6 — 4Броски: 39 (17+6+16) — 30 (12+10+8)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Гранада» сыграют нерезультативно
  • «Атлетик» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Анже» отберет очки у «Ланса»?
  • «Ланс» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Вернется ли «Майнц» на победный путь?
  • «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.50
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ланс — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Палмейрас — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие