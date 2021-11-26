«Сочи» выиграл у «Амура» в Хабаровске

«Сочи» продлил победную серию до трех матчей Фото: hcsochi.ru
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.
По шайбе в ворота «Амура» забросили Никита Точицкий и Василий Глотов.
«Сочи» продлил победную серию до трех матчей.
«Сочи» находится на десятом месте в Западной конференции — 30 очков. «Амур» занимает десятую строчку на Востоке — 29 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Точицкий — 3 (Петьков), 24:23 — 0:1. Глотов — 8 (п.в.), 58:37 — 0:2Вратари: Аликин (57:31 — 58:37, 59:48) — ХелльбергШайбы: 6 — 4Броски: 39 (17+6+16) — 30 (12+10+8)