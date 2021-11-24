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    «Локомотив» в овертайме победил «Йокерит»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Йокерит
    В рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» выиграл у «Йокерита» со счетом 2:1 ОТ.

    Эдди Паскуале
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    Эдди Паскуале

    В основное время забивали Артем Анисимов («Локо») и Тему Турунен («Йокерит»). В овертайме победу хозяевам принес Александр Елесин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Турунен — 9 (О`Нилл), 20:41 — 0:1. Анисимов — 3 (Каюмов, Марченко), 24:10 — 1:1. Елесин — 1, 61:35 — 2:1Вратари: Паскуале — ЛиндбекШтраф: 4 — 8Броски: 34 (14+10+10+0) — 29 (9+9+11+0)

    «Локомотив» набрал 39 очков и занимает 6 место на Западе. У «Йокерита» 45 очков. Он лидирует в Западной конференции.

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