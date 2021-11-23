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    Шайба Жафярова принесла «Торпедо» победу над «Салаватом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Торпедо
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от нижегородского «Торпедо» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    Автором победной шайбы стал нападающий Дамир Жафяров, отличившийся на 49-й минуте. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Зият Пайгин и Артур Тянулин.

    Голкипер «Торпедо» Пётр Кочетков оформил шат-аут, парировав все 36 бросков. Вратарь уфимцев Юха Метсола отразил 34 из 35 бросков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Жафяров — 12 (Пайгин, Тянулин), 48:46 — 0:1Вратари: Метсола (58:16) — КочетковБроски: 36 (13+14+9) — 35 (7+15+13)Штраф: 6 — 14

    В турнирной таблице КХЛ «Салават» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 32 матчах. «Торпедо» находится на 8-й позиции Запада: 34 очка после 31 игры.

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