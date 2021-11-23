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    СКА прервал шестиматчевую серию поражений, разгромив «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» — СКА: счет матча 2:8, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик СКА
    СКА нанес крупное поражение «Нефтехимику» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик» — СКА
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    «Нефтехимик» — СКА

    Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу гостей.

    Дубли у «армейцев» оформили Кирилл Марченко (11 и 15 минуты) и Андрей Кузьменко (37 и 54). По шайбе забросили Григорий Грязнов (23), Антон Бурдасов (34), Никита Гусев (45) и Захар Бардаков (48).

    В составе хозяев точные броски нанесли Егор Попов (4) и Тимур Хафизов (58).

    Благодаря этому успеху петербуржцы прервали антирекордную серию поражений из шести матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:8 (1:2, 0:3, 1:3)
    Голы: Е.А. Попов — 9 (Секстон, Галимов), 4:00 — 1:0. Марченко — 10 (Бардаков, Камалов), 10:51 — 1:1. Марченко — 11 (Морозов, Бардаков), 14:19 — 1:2. Грязнов — 1 (Гусев, Мичков), 22:45 — 1:3. Бурдасов — 13 (бол., Гусев), 33:08 — 1:4. Кузьменко — 12 (бол., Бурдасов, Гусев), 36:12 — 1:5. Гусев — 2 (Воробьев, Мичков), 44:52 — 1:6. Бардаков — 1 (Морозов, Марченко), 47:51 — 1:7. Кузьменко — 13 (Кемппайнен, Фантенберг), 53:58 — 1:8. Хафизов — 5 (бол.), 57:13 — 2:8Вратари: Судницин (Туохимаа, 47:51) — НиколаевШтраф: 10 — 12Броски: 19 (7+0+12) — 32 (9+13+10)

    СКА занимает четвертое место в Западной конференции (41 очко), «Нефтехимик» — седьмой на Востоке (32 очка).

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