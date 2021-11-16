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    «Барыс» уступил «Сочи», потерпев третье поражение подряд в КХЛ

    Хоккей КХЛ Барыс Сочи Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» одержал домашнюю победу над казахстанским «Барысом» со счетом 5:2.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    В составе победителей голы на свой счет записали Артем Николаев, Кирилл Мельниченко, Александр Гордин, Джей Си Лайпон и Иван Мищенко.

    За гостей отличились Кертис Волк и Роман Старченко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Николаев — 7 (Александров, Жабреев), 16:13 — 1:0. Мельниченко — 1 (Лайпон, Бакош), 18:15 — 2:0. Гордин — 1 (Авершин, Глотов), 23:40 — 3:0. Валк — 8 (бол., Старченко, Дитц), 32:01 — 3:1. Старченко — 2 (Каник, Шалапов), 36:46 — 3:2. Лайпон — 1 (Мельниченко, Якс), 45:46 — 4:2. Мищенко — 5 (бол., Николаев, Гараев), 53:13 — 5:2Вратари: Хелльберг — Ортио

    В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает 11-е место, набрав 24 очка в 29 матчах. «Барыс» идет на 10-й позиции Востока: 24 очка после 28 игр.

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