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    Браташ: В составе Финляндии 11 чемпионов мира. Изучали, что можем им противопоставить

    Хоккей Сборная России Кубок Карьяла Евротур Сборная Финляндии
    Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ рассказал о готовности к матчу Кубка «Карьялы» против команды Финляндии.

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    Игра состоится 11 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

    «Я не готов сейчас рассказывать, кто займет место в воротах. Вам стоит подождать завтрашнего дня.

    У нас есть тактические наработки, которые я сейчас не готов комментировать.

    В составе сборной Финляндии присутствуют 11 чемпионов мира. Безусловно, мы изучали, что можем им противопоставить.

    Нас ждет интересная игра, так как мы сможем проверить, на что способны наши молодые хоккеисты», — сказал Браташ «Матч ТВ».

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