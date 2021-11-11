Браташ: В составе Финляндии 11 чемпионов мира. Изучали, что можем им противопоставить

Олег Браташ Фото: globallookpress.com
Игра состоится 11 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.
«Я не готов сейчас рассказывать, кто займет место в воротах. Вам стоит подождать завтрашнего дня.
У нас есть тактические наработки, которые я сейчас не готов комментировать.
В составе сборной Финляндии присутствуют 11 чемпионов мира. Безусловно, мы изучали, что можем им противопоставить.
Нас ждет интересная игра, так как мы сможем проверить, на что способны наши молодые хоккеисты», — сказал Браташ «Матч ТВ».