Браташ: В составе Финляндии 11 чемпионов мира. Изучали, что можем им противопоставить

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Россиирассказал о готовности к матчу Кубка «Карьялы» против команды Финляндии.

Игра состоится 11 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Я не готов сейчас рассказывать, кто займет место в воротах. Вам стоит подождать завтрашнего дня.

У нас есть тактические наработки, которые я сейчас не готов комментировать.

В составе сборной Финляндии присутствуют 11 чемпионов мира. Безусловно, мы изучали, что можем им противопоставить.

Нас ждет интересная игра, так как мы сможем проверить, на что способны наши молодые хоккеисты», — сказал Браташ «Матч ТВ».