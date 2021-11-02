«Торпедо» удержало домашнюю победу над «Локомотивом»

Нижегородскоеодержало домашнюю победу над ярославским(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Теодор Леннстем (12-я и 26-я минуты), еще один год на счету Дамира Жафярова (32).

За железнодорожников отличились Артем Ильенко (19) и Михаил Беляев (34).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Голы: Леннстрем — 8 (бол., Миле, Жафяров), 11:53 — 1:0. Ильенко — 1 (Беляев), 18:46 — 1:1. Леннстрем — 9 (бол., Миле, Заар), 25:50 — 2:1. Жафяров — 6 (Мишарин, Миле), 31:14 — 3:1. Беляев — 2 (Марченко), 33:14 — 3:2Вратари: Тихомиров — Паскуале (57:39)Броски: 31 (8+15+8) — 40 (15+11+14)Штраф: 7 — 29

«Торпедо» набрало 25 очков и занимает девятое место на Западе. У «Локо» 28 очков и седьмая позиция.

4 ноября «Торпедо» на своем льду примет минское «Динамо», а «Локомотив» сыграет дома с «Металлургом».