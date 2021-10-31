НХЛ. «Колорадо» обыграл «Миннесоту», «Флорида» потерпела первое поражение в сезоне

«Бостон» стал первой командой, обыгравшей «Флориду» в новом сезоне

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Лос-Анджелес» — «Монреаль» — 5:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Монреаль» — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) Голы: Андерсон — 2 (Дворак, Романов), 18:22 — 0:1. Арвидссон — 2 (Копитар, Мяяття), 24:31 — 1:1. Калиев — 1 (бол., Клэйг, Копитар), 32:19 — 2:1. Купари — 2 (бол., Рой, Иафалло), 41:53 — 3:1. Иафалло — 2 (бол., Рой), 45:37 — 4:1. Иафалло — 3 (бол., Дано, Купари), 54:16 — 5:1. Чиаро — 2 (мен., Андерсон, Сузуки), 57:40 — 5:2Вратари: Петерсен — АлленШтраф: 6 — 10Броски: 38 (10+15+13) — 28 (8+10+10)

«Лос-Анджелес» — «Монреаль»

«Бостон» — «Флорида» — 3:2 Б

Для «Флориды» это поражение стало первым в сезоне. «Пантерз» начали «регулярку» с восьми побед кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Флорида» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Койл — 3 (Холл, Лазар), 19:18 — 1:0. Дюклер — 6 (Верхэге, Экблад), 20:47 — 1:1. Барков — 5 (бол., Юбердо, Экблад), 47:49 — 1:2. Макэвой — 1 (бол., Маршан, Холл), 53:35 — 2:2Победный буллит: КойлВратари: Ульмарк — НайтШтраф: 2 — 6Броски: 33 (14+10+8+1) — 35 (13+15+7+0)

«Бостон» — «Флорида»

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Голы: Хейнен — 4 (Эштон-Риз, Риикола), 12:23 — 1:0. Юнссон — 2 (Братт, Хэмилтон), 19:23 — 1:1. Веси — 2 (мен.), 37:57 — 1:2. Макгинн — 2 (Блюгерс, Эштон-Риз), 42:02 — 2:2. Братт — 1 (буллит), 57:00 — 2:3. Юнссон — 3 (Суббан), 58:17 — 2:4Вратари: Джерри (58:56) — БерньеШтраф: 4 — 10Броски: 35 (9+9+17) — 40 (14+14+12)

«Питтсбург» — «Нью-Джерси»

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 2:1 ОТ

Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом своей команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Хертл — 3 (Майер, Барабанов), 20:54 — 1:0. Коннор — 7 (Элерс, Дюбуа), 56:48 — 1:1. Майер — 5 (бол., Лабанк, Бернс), 61:07 — 2:1Вратари: Раймер — ХеллибакШтраф: 2 — 8Броски: 36 (14+13+6+3) — 35 (13+7+15+0)

«Сан-Хосе» — «Виннипег»

«Торонто» — «Детройт» — 5:4

Один из голов в составе «Детройта» забил российский нападающий Владислав Наместников.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Детройт» — 5:4 (1:0, 1:1, 3:3) Голы: Маззин — 1 (Броди, Таварес), 19:46 — 1:0. Задина — 2 (бол., Зайдер, Ганье), 28:19 — 1:1. Бантинг — 3 (бол., Спецца, Ритчи), 39:42 — 2:1. Керфут — 2 (Таварес, Маззин), 40:17 — 3:1. Велено — 1 (Расмуссен), 41:36 — 3:2. Таварес — 3 (Керфут, Райлли), 47:47 — 4:2. Наместников — 4 (Велено, Истерли), 50:11 — 4:3. Марнер — 1, 57:55 — 5:3. Гронек — 1 (Раймонд, Задина), 59:31 — 5:4Вратари: Мразек — Грайсс (58:16 — 59:31, 59:34 — 59:47)Штраф: 4 — 4Броски: 38 (14+16+8) — 31 (10+8+13)

«Торонто» — «Детройт»

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 1:0

«Чикаго» потерпел девятое поражение кряду. Это худшая серия без побед на старте сезона в истории клуба.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором результативной передачи, набрав очки в шестом матче подряд. Всего в семи играх в его активе 9 (4+5) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Чикаго» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Голы: Крюг — 1 (бол., Тарасенко, Перрон), 47:25 — 1:0Вратари: Биннингтон — Флери (58:24)Штраф: 4 — 6Броски: 37 (14+15+8) — 25 (4+12+9)

«Сент-Луис» — «Чикаго»

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 1:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Фогеле — 2 (бол., Нерс, Бушар), 11:39 — 0:1. Драйзайтль — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 39:20 — 0:2. Бесер — 2 (Миллер, Хорват), 59:54 — 1:2Вратари: Демко (55:52) — КоскиненШтраф: 4 — 2Броски: 30 (8+9+13) — 34 (12+11+11)

«Ванкувер» — «Эдмонтон»

«Калгари» — «Филадельфия» — 4:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Филадельфия» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) Голы: Монахэн — 1 (бол., Андерссон, Линдхольм), 29:07 — 1:0. Ткачак — 3 (бол., Линдхольм, Монахэн), 48:30 — 2:0. Баклунд — 2 (п.в., Питлик, Андерссон), 56:11 — 3:0. Годро — 2 (Танев), 58:01 — 4:0Вратари: Маркстрем — Харт (55:17 — 56:11)Штраф: 8 — 12Броски: 36 (8+16+12) — 20 (4+5+11)

Калгари« — "Филадельфия"

«Колорадо» — «Миннесота» — 4:1

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не смог забить в восьмом матче кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: Ландескуг — 3 (Бураковски, Маккиннон), 13:03 — 1:0. Хартман — 4 (бол., Фолиньо, Дамба), 36:54 — 1:1. Э. Джонсон — 1 (Маккиннон, Ландескуг), 37:34 — 2:1. Кадри — 3 (бол., Ландескуг, Комфер), 42:54 — 3:1. Ландескуг — 4 (п.в., Комфер, Э. Джонсон), 57:48 — 4:1Вратари: Кемпер — Тэлбот (57:15 — 57:48)Штраф: 6 — 21Броски: 31 (15+8+8) — 30 (8+15+7)