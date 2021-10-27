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    СКА по буллитам одолел «Динамо» в Риге

    Хоккей КХЛ СКА Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» потерпело поражение по буллитам от петербургского СКА (4:5 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
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    СКА

    В составе победителей в основное время отличились Мэт Робинсон, Иван Морозов, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен.

    За рижан шайбы забрасывали Лукаш Радил, Гинтс Мейя, Оскар Цибульскис и Рис Скарлетт.

    Победный буллит исполнил Андрей Кузьменко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5 Б (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Радил — 4 (Гормли), 11:30 — 1:0. Зыков — 3 (Робинсон, Галимов), 13:12 — 1:1. Морозов — 4 (Цицюра, Гусев), 23:56 — 1:2. Марченко — 9 (Вей), 29:03 — 1:3. Кемппайнен — 13 (бол., Кузьменко, Гусев), 39:45 — 1:4. Мейя — 1 (Карьялайнен, Чуксте), 39:56 — 2:4. Цибульскис — 3 (бол., Дарзиньш, Радил), 42:45 — 3:4. Скарлетт — 2 (бол., Шинкарук, Пуарье), 50:59 — 4:4Победный буллит: КузьменкоВратари: Маттссон — Аскаров (Самонов, 42:45)Броски: 18 (8+4+6+0) — 38 (13+10+10+5)Штраф: 14 — 12

    Серия побед СКА составляет четыре матча подряд, в то время как рижане проиграли четвертую встречу кряду.

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