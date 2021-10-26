НХЛ. Овечкин принес «Вашингтону» очередную победу, дубль Тарасенко

«Баффало» — «Тампа» 5:1

«Тампа» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ потерпела поражение от «Баффало» со счетом 1:5 (1:1, 0:1, 0:3).

На дубль Виктора Олофссона, а также шайбы Дрейка Каггиулы, Винса Хинострозы и Роберта Хагга гости ответили точным броском Алекса Киллорна.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) Голы: Олофссон — 3 (Томпсон, Хагг), 1:41 — 1:0. Киллорн — 3 (Макдона, Жозеф), 18:26 — 1:1. Каджула — 1, 39:22 — 2:1. Хиностроза — 1, 44:25 — 3:1. Хагг — 1 (п.в., Гиргенсонс), 54:25 — 4:1. Олофссон — 4 (п.в., Асплунд, Томпсон), 57:30 — 5:1Вратари: Андерсон — Эллиотт (54:19 — 54:25, 54:43 — 57:30)Штраф: 6 — 4Броски: 25 (9+3+13) — 36 (14+11+11)

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался на скамейке запасных впервые в сезоне.

«Баффало» — «Тампа» 5:1

«Каролина» — «Торонто» 4:1

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Торонто» со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

У «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Андрей Свечников, еще по шайбе забросили Себастьян Ахо, Стив Лоренц и Нико Нидеррайтер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Торонто» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Голы: Мэттьюс — 1 (Бантинг), 3:25 — 0:1. Ахо — 4 (Бир, Свечников), 27:02 — 1:1. Лоренц — 1 (Мартинук), 29:25 — 2:1. Нидеррайтер — 2 (Слэвин), 36:49 — 3:1. Свечников — 5 (п.в., Слэвин), 59:00 — 4:1Вратари: Андерсен — Кэмпбелл (56:15 — 56:52, 57:23 — 59:00)Штраф: 6 — 6Броски: 36 (15+6+15) — 25 (8+8+9)

В составе гостей гостей гол забил Остон Мэттьюс, для которого это шайба стала 200-й в НХЛ.

«Каролина» — «Торонто» 4:1

«Коламбус» — «Даллас» 4:1

«Даллас» в гостях уступил «Коламбусу» со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

На шайбы Оливера Бьоркстранда, Грегори Хофманна и Зака Веренски гости ответили точным броском Тайлера Сегина.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Даллас» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Бьоркстранд — 3 (Рословик, Хофманн), 5:53 — 1:0. Хофманн — 1 (Бьоркстранд), 30:39 — 2:0. Веренски — 2 (Керали, Робинсон), 45:14 — 3:0. Сегин — 2 (Линделл, Сутер), 57:41 — 3:1. Тексье — 2 (п.в., Веренски), 58:11 — 4:1Вратари: Мерзликинс — Холтби (56:02 — 57:41, 57:59 — 58:11)Штраф: 8 — 10Броски: 26 (6+10+10) — 32 (7+12+13)

Вратарь «Старз» Антон Худобин провел весь матч на скамейке запасных.

«Коламбус» — «Даллас» 4:1

«Оттава» — «Вашингтон» 5:7

«Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 7:5 (4:1, 2:3, 1:1).

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Ти Джей Оши, дубль на счету Александра Овечкина, еще по шайбе забросили Ник Дженсен и Джон Карлсон.

Российский защитник Дмитрий Орлов записал в актив результативную передачу, а вратарь Илья Самсонов отразил 32 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Вашингтон» — 5:7 (1:4, 3:2, 1:1) Голы: Батерсон — 2, 2:26 — 1:0. Оши — 2 (ван Римсдайк), 6:26 — 1:1. Оши — 3 (Манта, Макмайкл), 11:10 — 1:2. Дженсен — 2 (Орлов, Шири), 13:37 — 1:3. Карлсон — 1 (Эллер, Фехервари), 15:43 — 1:4. Норрис — 3 (Зуб, Батерсон), 25:57 — 2:4. Тирни — 4 (бол., Эннис, Шабо), 29:37 — 3:4. Батерсон — 3 (Ткачак), 31:16 — 4:4. Овечкин — 6, 36:27 — 4:5. Оши — 4 (Макмайкл), 39:52 — 4:6. Батерсон — 4 (Норрис, Шабо), 46:32 — 5:6. Овечкин — 7 (Уилсон), 50:46 — 5:7Вратари: Форсберг (Густавссон, 15:43, 56:55) — СамсоновШтраф: 14 — 16Броски: 37 (13+16+8) — 31 (18+6+7)

У «Сенаторз» хет-трик оформил Дрейк Батерсон. Россиянин Артем Зуб сделал ассист.

«Оттава» — «Вашингтон» 5:7

«Рейнджерс» — «Калгари» 1:5

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Калгари» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) Голы: Танев — 1 (Годро, Линдхольм), 18:50 — 0:1. Манджапане — 4, 22:09 — 0:2. Руни — 2 (Хант, Труба), 45:25 — 1:2. Коулмэн — 2 (Баклунд, Питлик), 48:13 — 1:3. Баклунд — 1 (Коулмэн, Хэнифин), 51:32 — 1:4. Манджапане — 5 (бол., Андерссон, Дюбе), 59:55 — 1:5Вратари: Шестеркин — МаркстремШтраф: 6 — 6Броски: 29 (7+11+11) — 37 (15+10+12)

Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 32 броска по воротам, форвард Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Рейнджерс» — «Калгари» 1:5

«Флорида» — «Аризона» 5:3

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Аризону» со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2).

В составе гостей защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Аризона» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) Голы: Келлер — 3 (Шмальц), 17:43 — 0:1. Торнтон — 1 (бол., Райнхарт, Монтур), 19:41 — 1:1. Ватрано — 1 (Монтур, Хернквист), 26:00 — 2:1. Экблад — 3 (бол., Юбердо, Беннетт), 30:19 — 3:1. Юбердо — 3 (Беннетт, Типпетт), 46:54 — 4:1. О`Брайен — 1 (Фишер, Строльман), 51:57 — 4:2. Кессел — 1 (Любушкин, Ларссон), 52:31 — 4:3. Дюклер — 4 (п.в., Уигар, Барков), 59:21 — 5:3Вратари: Найт — Хаттон (Веймелка, 20:00, 58:29 — 59:21)Штраф: 9 — 23Броски: 41 (11+20+10) — 21 (1+7+13)

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных.

«Флорида» — «Аризона» 5:3

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» 3:0

«Сент-Луис» у себя дома обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Дубль на счету Владимира Тарасенко, еще одну шайбу забросил Дэвид Перрон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: Тарасенко — 2 (Крюг, Томас), 43:08 — 1:0. Тарасенко — 3 (Барбашев), 55:31 — 2:0. Перрон — 6 (п.в., О`Райлли, Сканделла), 58:45 — 3:0Вратари: Хуссо — Куик (58:21 — 58:45)Штраф: 6 — 4Броски: 35 (18+3+14) — 34 (7+12+15)

У Ивана Барбашева результативная передача.