КХЛ назвала лучших игроков восьмой недели регулярного чемпионата

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков восьмой игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем в пятый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Юханссона было нанесено 34 броска (17 в среднем за матч), из которых он отразил 100,00%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,00. Юханссон сыграл на ноль в матчах с «Йокеритом» (2:0) и «Куньлунь Ред Стар» (7:0).

Лучшим защитником впервые в карьере признан Валттери Кемиляйнен («Витязь»), набравший 7 (2+5) очков (лучший показатель недели, в том числе и среди нападающих) в трех матчах. В матчах с «Сибирью» (5:2) и московским «Динамо» (5:2) защитник набрал по три очка, а шайба в игре с «Динамо» стала победной. Также на его счету один силовой прием и один заблокированный бросок.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Сакари Маннинен («Салават Юлаев»), набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели. Шайба в матче с ЦСКА (3:2) стала победной для команды. На его счету также пять силовых приемов и шесть заблокированных бросков.

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Константин Шостак («Северсталь»), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. В игре с рижским «Динамо» (2:0) Шостак во второй раз в сезоне сыграл ноль. По воротам Шостака было нанесено 45 бросков (22,5 в среднем за матч), из которых он отразил 97,78%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,50. Шостак стал вторым вратарем клуба, признанным лучшим по итогам недели.