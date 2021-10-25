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    КХЛ назвала лучших игроков восьмой недели регулярного чемпионата

    Хоккей КХЛ СКА Витязь Салават Юлаев Северсталь Прогнозы на КХЛ
    КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков восьмой игровой недели регулярного чемпионата.

    Сакари Маннинен
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    Сакари Маннинен

    Лучшим вратарем в пятый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Юханссона было нанесено 34 броска (17 в среднем за матч), из которых он отразил 100,00%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,00. Юханссон сыграл на ноль в матчах с «Йокеритом» (2:0) и «Куньлунь Ред Стар» (7:0).

    Лучшим защитником впервые в карьере признан Валттери Кемиляйнен («Витязь»), набравший 7 (2+5) очков (лучший показатель недели, в том числе и среди нападающих) в трех матчах. В матчах с «Сибирью» (5:2) и московским «Динамо» (5:2) защитник набрал по три очка, а шайба в игре с «Динамо» стала победной. Также на его счету один силовой прием и один заблокированный бросок.

    Лучшим нападающим впервые в карьере признан Сакари Маннинен («Салават Юлаев»), набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели. Шайба в матче с ЦСКА (3:2) стала победной для команды. На его счету также пять силовых приемов и шесть заблокированных бросков.

    Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Константин Шостак («Северсталь»), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. В игре с рижским «Динамо» (2:0) Шостак во второй раз в сезоне сыграл ноль. По воротам Шостака было нанесено 45 бросков (22,5 в среднем за матч), из которых он отразил 97,78%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,50. Шостак стал вторым вратарем клуба, признанным лучшим по итогам недели.

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