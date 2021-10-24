ЦСКА на выезде обыграл «Адмирал»

В матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА на выезде победил «Адмирал» со счетом 2:1.

У победителей шайбы забрасывали Максим Соркин и Сергей Плотников. В составе хозяев отличился Либор Шулак.

КХЛ.Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Соркин — 4 (Сергеев, Хулапов), 10:57 — 0:1. Шулак — 4 (Вл. Ушенин), 14:27 — 1:1. Плотников — 9 (бол., Слепышев, Григоренко), 35:24 — 1:2Вратари: Серебряков (58:38 — 59:12, 59:19) — РейдеборнШтраф: 2 — 2Броски: 25 (7+6+12) — 35 (13+15+7)

Эта победа позволила ЦСКА прервать безвыигрышную серию из двух матчей.