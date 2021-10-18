Названы лучшие игроки седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов седьмой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Шимон Грубец из «Авангарда», одержавший с командой три победы в трех матчах недели. По воротам Грубеца было нанесено 96 бросков (32 в среднем за матч), из которых он отразил 94,79%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,67.

Лучшим защитником во второй раз в карьере назван представитель «Трактора» Ник Бэйлен, одержавший с командой четыре победы в четырех матчах недели. Бэйлен набрал 4 (1+3) очка, показатель полезности составил «+4». Защитник совершил пять силовых приемов, заблокировал два броска. Гол в матче с «Адмиралом» стал победным для его команды.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Марат Хайруллин из «Нефтехимика», набравший 8 (5+3) очков в трех матчах недели. Хайруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». В играх с «Йокеритом» (3:6) и «Северсталью» (5:6 ОТ) нападающий сделал дубли, а одна из шайб с «Йокеритом» стала победной для его команды.

Лучшим новичком во второй раз в карьере стал нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, набравший 3 (3+0) очка в трех матчах недели. Среднее игровое время хоккеиста составило 15 минут и 24 секунды, на его счету также четыре силовых приема.