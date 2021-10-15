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    «Торпедо» в овертайме дожало «Амур»

    Хоккей КХЛ Амур Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    Счет в матче открыл нападающий хозяев Кенни Агостино (31-я минута). Хабаровчане отыгрались на 52-й минуте усилиями форварда Дмитрия Архипова.

    Победу команде Дэвида Немировски в овертайме принес гол Марека Хривика (64).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Агостино — 11 (бол., Леннстрем, Миле), 30:45 — 1:0. Архипов — 2 (бол., Файзуллин, Волгин), 51:52 — 1:1. Гривик — 4 (бол., Жафяров), 63:08 — 2:1Вратари: Мурыгин — АликинБроски: 20 (5+9+4+2) — 32 (12+7+13+0)Штраф: 10 — 8

    «Торпедо» набрало 19 очков и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» расположился на девятой строчке с 14 очками.

    18 октября команда из Нижнего Новгорода сыграет дома против «Автомобилиста», а хабаровчане днем ранее на выезде встретятся с «Ак Барсом».

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