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    «Сочи» в серии буллитов обыграл «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Сочи Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» на выезде обыграл «Автомобилист» со счетом 5:4 Б.

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    В основное время у победителей отметились Глотов, Никита Феоктистов, Артем Николаев и Богдан Якимов. Победный бросок в серии буллитов сделал Василий Глотов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 4:5 Б (2:1, 0:1, 2:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Шумаков — 4 (Блэкер, Спунер), 9:04 — 1:0. Кормье — 2 (Романцев, Бочаров), 10:22 — 2:0. Глотов — 2 (Якс), 14:07 — 2:1. Феоктистов — 3, 26:25 — 2:2. Николаев — 3 (Бакош), 40:44 — 2:3. Спунер — 7 (бол., Да Коста, Гуркин), 48:41 — 3:3. Хрипунов — 1 (Кузнецов, Щемеров), 51:06 — 4:3. Якимов — 3 (Шэн, Александров), 52:56 — 4:4Победный буллит: ГлотовВратари: Шикин — Третьяк (Хелльберг, 10:22)Штраф: 6 — 6Броски: 29 (11+4+12+2) — 41 (6+21+12+2)

    «Автомобилист» с 20 очками занимает 5 место в Восточной конференции. «Сочи» с 12 баллами на счету находится на последней позиции Западной конферецнии.

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