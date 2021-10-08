Лямся: После пропущенной шайбы «Салават» проявил характер

Главный тренер «Салавата Юлаева»высказался после матча с(3:2 ОТ).

«У нас был тяжелый старт в этой игре. У нас были проблемы с составом, потеряли несколько ребят.

Те, кто сегодня вышел, залечивают свои повреждения. С таким раскладом мы начали матч с лидером запада. Но все четыре линии у нас здорово действовали.

По тому, как складывался матч, знал, что нас ждет непростой третий период. Соперник хорошо играл, сработало большинство.

После пропущенной шайбы мы проявили характер, вернулись в игру и победили. "Салават" дома не побеждал "Йокерит" с 2015 года, все в раздевалке были счастливы.

Почему разыгрывали большинство с тремя защитниками? Была идея бросать с трех точек. Мухамадуллин разыгрывал шайбу, он это умеет хорошо. А Коледов и Науменков — с поставленным броском.

Нам нужно выигрывать матчи. Чтобы побеждать, тебе нужны хоккеисты, которые могут выполнять разные роли. Например, сегодня Плэтт встал на вбрасывания и подтянул нас в этом элементе. Джефф хорошо проявляет себя на льду и в раздевалке.

Башкиров — нападающий новой волны. Он быстро катается, умеет играть и впереди, и сзади. В ближайшее время он может стать одним из лучших игроков команды», — сказал Лямся Gorobzor.ru.