Брагин: Старались с «Локомотивом» системно сыграть, более агрессивно

Валерий Брагин Фото: globallookpress.com
«Хороший боевой матч против хорошего соперника. Старались системно сыграть, более агрессивно.
Первый период очень хорошим был с нашей стороны, правда, не забили. И потом продолжили гнуть линию, старались плотно играть против техничных, быстрых нападающих.
Хотел бы поблагодарить болельщиков за хорошую поддержку — как шестой полевой игрок. Очень довольны победой.
"Локомотив" выбрал оборонительную тактику? Первый период — может быть, а второй и третий была обоюдоострая игра», — сказал Брагин «Матч ТВ».