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    Брагин: Старались с «Локомотивом» системно сыграть, более агрессивно

    Хоккей СКА Локомотив КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин дал комментарий после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче чемпионата КХЛ.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Хороший боевой матч против хорошего соперника. Старались системно сыграть, более агрессивно.

    Первый период очень хорошим был с нашей стороны, правда, не забили. И потом продолжили гнуть линию, старались плотно играть против техничных, быстрых нападающих.

    Хотел бы поблагодарить болельщиков за хорошую поддержку — как шестой полевой игрок. Очень довольны победой.

    "Локомотив" выбрал оборонительную тактику? Первый период — может быть, а второй и третий была обоюдоострая игра», — сказал Брагин «Матч ТВ».

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