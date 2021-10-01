«Сибирь» в гостях обыграла «Салават Юлаев»

Уфимскийпотерпел домашнее поражение от новосибирской(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Ник Шор (8-я минута), Александр Шаров (18) и Валентин Пьянов (26).

Уфимцы ответили результативным броском Сергея Шмелева (26).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) Голы: Шор — 3 (Кручинин), 7:11 — 0:1. Шаров — 2 (бол., Миловзоров), 17:09 — 0:2. Шмелев — 5 (Кадейкин, Бирюков), 17:33 — 1:2. Пьянов — 2 (бол., Кручинин, Шор), 25:50 — 1:3Вратари: Шарыченков (56:47) — КрасоткинБроски: 27 (7+12+8) — 15 (8+4+3)Штраф: 8 — 8

«Сибирь» одержала первую победу в последних пяти встречах чемпионата. На данный момент подопечные Андрея Мартемьянова занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав девять очков. «Салават Юлаев» идет второй с 20 очками.

4 октября новосибирцы сыграют дома против «Торпедо», а уфимская команда днем ранее на выезде встретится с «Ак Барсом».