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    «Локомотив» на выезде разгромил «Авангард»

    Хоккей КХЛ Авангард Локомотив Сибирь Северсталь Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного сезона КХЛ «Локомотив» на выезде разбил «Авангард» со счетом 4:1.

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    Победную шайбу в матче забросил Павел Красковский. Еще по шайбе у гостей забросили Денис Алексеев, Артур Каюмов и Александр Полунин. У омичей единственный точный бросок сделал Петер Цегларик.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
    Голы: Цегларик — 7 (бол., Толчинский, Найт), 2:54 — 1:0. Алексеев — 3 (Марченко), 21:55 — 1:1. Красковский — 5 (Полунин), 53:27 — 1:2. Каюмов — 3 (бол., Паскуале, Марченко), 54:34 — 1:3. Полунин — 1 (п.в., Буше), 57:56 — 1:4Вратари: Демченко (57:44 — 57:56) — ПаскуалеШтраф: 10 — 4Броски: 13 (4+5+4) — 36 (14+11+11)

    В другом поединке «Северсталь» со счетом 1:0 обыграла «Сибирь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Гераськин — 3 (бол., Рыков, Кодола), 54:56 — 1:0Вратари: Шостак — СятериШтраф: 8 — 10Броски: 24 (7+6+11) — 28 (10+7+11)

    Автором победной шайбы в матче стал Игорь Гераськин.

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