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    «Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Спартак Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе казанского клуба заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов, Кирилл Петров и Артем Галимов.

    За спартаковцев отличился Александр Никишин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Сафонов, 6:46. Петров, 36:51. Галимов, 52:57. — Никишин, 10:28

    После этой встречи «Ак Барс» набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице восточной конференции, красно-белые остались на пятом месте запада с 12 очками.

    В следующем матче «Ак Барс» поедет на выезд в Финляндию для встречи с «Йокеритом», а «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на «ВТБ Арене»

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