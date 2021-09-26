«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»

Казанскийодержал победу над московским(3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанского клуба заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов, Кирилл Петров и Артем Галимов.

За спартаковцев отличился Александр Никишин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Сафонов, 6:46. Петров, 36:51. Галимов, 52:57. — Никишин, 10:28

После этой встречи «Ак Барс» набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице восточной конференции, красно-белые остались на пятом месте запада с 12 очками.

В следующем матче «Ак Барс» поедет на выезд в Финляндию для встречи с «Йокеритом», а «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на «ВТБ Арене»