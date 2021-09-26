«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
В составе казанского клуба заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов, Кирилл Петров и Артем Галимов.
За спартаковцев отличился Александр Никишин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Сафонов, 6:46. Петров, 36:51. Галимов, 52:57. — Никишин, 10:28
После этой встречи «Ак Барс» набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице восточной конференции, красно-белые остались на пятом месте запада с 12 очками.
В следующем матче «Ак Барс» поедет на выезд в Финляндию для встречи с «Йокеритом», а «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на «ВТБ Арене»