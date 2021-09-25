«Йокерит» — «Сочи»: счет матча 4:2, обзор голов

одержал победу над «в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

В составе хозяев шайбы забросили Ханнес Бьернинен (20 минута), Отто Лескинен (22), Томми Кивисте (40) и Тему Турунен (43).

У гостей отличились Богдан Якимов (52) и Игорь Руденков (59).

Для финской команды эта победа стала девятой подряд в регулярном чемпионате.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Голы: Бьернинен — 3 (бол., Хольм, Шредер), 19:51 — 1:0. Лескинен — 1 (Иконен, Скленичка), 21:26 — 2:0. Кивисте — 1 (О`Нилл, Фриман), 39:16 — 3:0. Норман — 3 (Турунен, Юнттила), 42:58 — 4:0. Якимов — 1 (Жабреев, Николаев), 51:11 — 4:1. Руденков — 2 (Пилипенко), 58:51 — 4:2Вратари: Ювонен — Третьяк (58:51)Штраф: 8 — 12Броски: 23 (5+10+8) — 17 (6+3+8)

«Йокерит» лидирует в Западной конференции (18 очков), «Сочи» идет восьмым (8 очков).

«Барыс» у себя дома одолел «Сибирь» в овертайме — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Победу команде из Нур-Султана принес на пятой минуте овертайма Кертис Волк.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Дитц — 3 (бол., Старченко, Валк), 20:36 — 1:0. Комаров — 1 (Сетдиков, Кручинин), 33:43 — 1:1. Старченко — 1 (бол., Михайлис), 64:03 — 2:1Вратари: Ортио — СятериШтраф: 2 — 6Броски: 34 (7+13+11+3) — 27 (6+9+9+3)

«Трактор» по буллитам обыграл на выезде «Автомобилист» — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время на гол Владимира Ткачева (53) «Автомобилист» ответил шайбой Сергея Шумакова (54). Победу «Трактору» в серии буллитов принес Томаш Гика.