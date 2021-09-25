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    «Йокерит» одержал девятую победу подряд

    «Йокерит» — «Сочи»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Йокерит» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

    В составе хозяев шайбы забросили Ханнес Бьернинен (20 минута), Отто Лескинен (22), Томми Кивисте (40) и Тему Турунен (43).

    У гостей отличились Богдан Якимов (52) и Игорь Руденков (59).

    Для финской команды эта победа стала девятой подряд в регулярном чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Бьернинен — 3 (бол., Хольм, Шредер), 19:51 — 1:0. Лескинен — 1 (Иконен, Скленичка), 21:26 — 2:0. Кивисте — 1 (О`Нилл, Фриман), 39:16 — 3:0. Норман — 3 (Турунен, Юнттила), 42:58 — 4:0. Якимов — 1 (Жабреев, Николаев), 51:11 — 4:1. Руденков — 2 (Пилипенко), 58:51 — 4:2Вратари: Ювонен — Третьяк (58:51)Штраф: 8 — 12Броски: 23 (5+10+8) — 17 (6+3+8)

    «Йокерит» лидирует в Западной конференции (18 очков), «Сочи» идет восьмым (8 очков).

    «Барыс» у себя дома одолел «Сибирь» в овертайме — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

    Победу команде из Нур-Султана принес на пятой минуте овертайма Кертис Волк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Дитц — 3 (бол., Старченко, Валк), 20:36 — 1:0. Комаров — 1 (Сетдиков, Кручинин), 33:43 — 1:1. Старченко — 1 (бол., Михайлис), 64:03 — 2:1Вратари: Ортио — СятериШтраф: 2 — 6Броски: 34 (7+13+11+3) — 27 (6+9+9+3)

    «Трактор» по буллитам обыграл на выезде «Автомобилист» — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

    В основное время на гол Владимира Ткачева (53) «Автомобилист» ответил шайбой Сергея Шумакова (54). Победу «Трактору» в серии буллитов принес Томаш Гика.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Ткачев — 2 (Основин, Бэйлен), 52:38 — 0:1. Шумаков — 3 (Арзамасцев, Макеев), 53:52 — 1:1Победный буллит: ГикаВратари: Галкин — ВиллШтраф: 4 — 4Броски: 30 (12+6+9+3) — 54 (12+27+12+3)
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