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    Овечкин об адаптации в США: Пытался объяснить генменеджеру, что хочу хлопья с молоком, но он меня совершенно не понимал

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в первое время жизни в США.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Понятное дело, что уезжать из дома никогда не хотелось, но была мечта попасть в НХЛ, попробовать там свои силы. Сначала я жил в гостинице, а потом некоторое время — дома у генерального менеджера.

    Помню, как пытался утром объяснить ему на своем "английском", что хочу обычные хлопья с молоком, но он меня совершенно не понимал. Мне пришлось самому заглядывать во все шкафы в поисках любимой пищи.

    Я знал, что на меня рассчитывают, и понимал, что вокруг меня будет строиться команда, которая в будущем, дай бог, выиграет. Для меня это был стимул. Когда я приехал в Америку, мне сказали: "Если тебе нужна какая-то помощь, ты можешь позвонить или менеджерам, или игрокам, или своему помощнику".

    Мне сразу дали персонального помощника. В команде был еще русскоязычный игрок — Дайнюс Зубрус, вот он мне очень сильно помогал: мы с ним ходили в магазины, рестораны, он мне рассказывал, как нужно вести себя на деловых встречах», — приводит слова Овечкина «OК!».

    Напомним, Овечкин подписал новый пятилетний контракт с «Вашингтоном». За «Кэпиталз» он выступает с 2005 года.

    Овечкин занимает шестое место в истории по количеству заброшенных шайб (730) в НХЛ.

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