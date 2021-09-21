Кравец: Знак позитивный — что мы СКА дали бросить только 21 раз

Главный тренер «Амура»поделился эмоциями после поражения в матче противрегулярного чемпионата КХЛ (1:5).

«Естественно, результатом мы недовольны, потому что счёт 1:5. Знали мы, что большинство такое хорошее у СКА.

Может быть, было мало времени лично у меня, чтобы подготовить команду, но, в принципе, ребята и в сезоне достаточно неплохо играли в меньшинстве.

Первый период очень хороший, второй фактически был 1:1. И этот досадный третий гол, который команда пропустила в концовке, конечно, где-то подламывает. Не могу сказать, что сдались, всё равно старались. Надо работать.

В желании, в движении, в выполнении задания не откажешь команде. Ребята старались, боролись бились с серьёзным соперником. Надо налаживать игру в меньшинстве, надо налаживать игру в обороне в своей зоне, конечно, есть варианты, которые мы видим.

Надо вылезать из этой ситуации. Впереди игры с другими соперниками, тем более прямые игры с "Куньлунем" — это соперник в нашей группе. Задача у нас, конечно, попасть в плей-офф. Анализируем игру, движемся дальше, исправляем ошибки, работаем.

Знак позитивный — что мы СКА дали бросить 21 раз. Но 18 бросков — это мало. Если команда будет бросать 30 и больше — это то, к чему мы должны стремиться. А моменты такие были, когда можно было и бросить.

Но, к сожалению, мы ищем передачу. А я всегда говорил, что надо играть на своих лучших качествах. Если у меня есть бросок, надо бросать, не надо искать передачу. то, что разрыв такой маленький, — это здорово, но нам надо больше бросать, тогда будет больше голов», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче «Амур» 23 сентября на выезде встретится с «Куньлунем».