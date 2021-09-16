«Салават Юлаев» разгромил «Куньлунь» в Уфе

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Алексей Пустозеров (15-я минута), Николай Кулемин (26), Владислав Картаев (43), Петр Хохряков (45), а также Сергей Шмелев (48).
Единственную шайбу китайского клуба забросил Тайлер Вон (44).
Уфимский клуб выиграв шесть матчей из шести возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, команда из столицы Китая с четырьмя очками расположилась на девятой строчке.
18 сентября «Салават Юлаев» примет минское «Динамо», а «Куньлунь» сыграет гостевой матч с «Трактором».