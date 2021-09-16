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    «Салават Юлаев» разгромил «Куньлунь» в Уфе

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей отличились Алексей Пустозеров (15-я минута), Николай Кулемин (26), Владислав Картаев (43), Петр Хохряков (45), а также Сергей Шмелев (48).

    Единственную шайбу китайского клуба забросил Тайлер Вон (44).

    Уфимский клуб выиграв шесть матчей из шести возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, команда из столицы Китая с четырьмя очками расположилась на девятой строчке.

    18 сентября «Салават Юлаев» примет минское «Динамо», а «Куньлунь» сыграет гостевой матч с «Трактором».

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