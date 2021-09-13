«Металлург» дома разгромил «Нефтехимик»

В домашнем матче регулярного сезона КХЛразгромилсо счетом 4:0.

В составе победителей самым результативным оказался Филипп Майе, который оформил две заброшенные шайбы и одну голевую передачу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Голы: Кошелев — 1 (Карри), 1:22 — 1:0. Майе — 3 (Лайпсик), 7:30 — 2:0. Майе — 4 (Минулин, Лайпсик), 17:17 — 3:0. Никонцев — 2 (Майе, Лайпсик), 40:50 — 4:0Вратари: Олкинуора — ТуохимааШтраф: 8 — 6Броски: 31 (9+10+12) — 32 (7+11+14)

Еще три результативные передачи сделал Брендан Лайпсик. По голу в свой актив записали Семен Кошелев и Анатолий Никонцев.