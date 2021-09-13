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    «Металлург» дома разгромил «Нефтехимик»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    В домашнем матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Магнитогорск разгромил «Нефтехимик» со счетом 4:0.

    Игроки «Металлурга»
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    Игроки «Металлурга»

    В составе победителей самым результативным оказался Филипп Майе, который оформил две заброшенные шайбы и одну голевую передачу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Кошелев — 1 (Карри), 1:22 — 1:0. Майе — 3 (Лайпсик), 7:30 — 2:0. Майе — 4 (Минулин, Лайпсик), 17:17 — 3:0. Никонцев — 2 (Майе, Лайпсик), 40:50 — 4:0Вратари: Олкинуора — ТуохимааШтраф: 8 — 6Броски: 31 (9+10+12) — 32 (7+11+14)

    Еще три результативные передачи сделал Брендан Лайпсик. По голу в свой актив записали Семен Кошелев и Анатолий Никонцев.

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