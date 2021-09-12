Три шайбы Чебыкина помогли «Динамо» обыграть «Амур»

Московскоепереигралосо счетом 6:2 в матче регулярного сезона КХЛ.

У москвичей три шайбы забросил Николай Чебыкин, также по голу забили Станислав Галиев, Никита Новиков и Эрик О'Делл.

Отметим, что Галиев стал автором самой быстрой шайбы в нынешнем сезоне КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Динамо М» (Москва) — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3) Голы: Галиев — 2 (Петунин, Войнов), 0:13 — 0:1. Шаров — 1, 6:51 — 1:1. Чебыкин — 2 (Войнов, Новиков), 12:02 — 1:2. Бутузов — 1 (Алексеев, Галузин), 20:48 — 2:2. Новиков — 1, 31:06 — 2:3. О`Делл — 1 (бол., Шипачев, Войнов), 42:25 — 2:4. Чебыкин — 3 (бол., Рашевский, Педан), 49:36 — 2:5. Чебыкин — 4 (бол., Рашевский, Педан), 54:55 — 2:6Вратари: Аликин — ЕременкоШтраф: 18 — 12Броски: 26 (9+13+4) — 35 (13+10+12)

Это четвертая победа «Динамо» в текущем розыгрыше. У «Амура» уже пять поражений.