«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: счет матча 5:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ХК «Салават Юлаев»
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
У хозяев дубль оформил Сакари Маннинен (1 и 44 минуты), по шайбе забросили Николай Кулемин (20), Григорий Панин (29) и Сергей Шмелев (32).
Гости ответили голом Марат Хайруллина (57).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Маннинен — 2, 0:35 — 1:0. Кулемин — 5 (Шмелев, Кадейкин), 19:59 — 2:0. Панин — 1 (Хохряков, Плэтт), 28:01 — 3:0. Шмелев — 3 (бол., Мухамадуллин), 31:36 — 4:0. Маннинен — 3 (бол., Ларсен, Гранлунд), 43:01 — 5:0. Хайруллин — 3 (бол., Клок, Д. Попов), 56:41 — 5:1Вратари: Метсола — ТуохимааШтраф: 31 — 13Броски: 24 (7+9+8) — 24 (6+3+15)
«Салават» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (5 побед, 0 поражений), «Нефтехимик» — третий (3 победы, 1 поражение).