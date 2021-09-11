ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнВозвращение домой. Даже уход Месси не удержал Гризманна в «Барселоне»
  • 16:15
    • Дубль Камано принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»
  • 16:55
    • «Салават» продлил победную серию до пяти матчей
  • 16:31
    • «Кристал Пэлас» на своем поле разгромил «Тоттенхэм»
  • 08:00
    • Джокович обыграл Зверева и вышел в финал US Open
  • 08:21
    • ФИФА отменила отстранение латиноамериканских футболистов АПЛ на ближайшие матчи
    Все новости спорта

    «Салават» продлил победную серию до пяти матчей

    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

    У хозяев дубль оформил Сакари Маннинен (1 и 44 минуты), по шайбе забросили Николай Кулемин (20), Григорий Панин (29) и Сергей Шмелев (32).

    Гости ответили голом Марат Хайруллина (57).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Маннинен — 2, 0:35 — 1:0. Кулемин — 5 (Шмелев, Кадейкин), 19:59 — 2:0. Панин — 1 (Хохряков, Плэтт), 28:01 — 3:0. Шмелев — 3 (бол., Мухамадуллин), 31:36 — 4:0. Маннинен — 3 (бол., Ларсен, Гранлунд), 43:01 — 5:0. Хайруллин — 3 (бол., Клок, Д. Попов), 56:41 — 5:1Вратари: Метсола — ТуохимааШтраф: 31 — 13Броски: 24 (7+9+8) — 24 (6+3+15)

    «Салават» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (5 побед, 0 поражений), «Нефтехимик» — третий (3 победы, 1 поражение).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» снова проиграет «Лестеру»?
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Сможет ли «Бавария» обыграть «Лейпциг»?
  • «Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • В Леверкузене будет оживленный второй тайм?
  • «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие