«Йокерит» на выезде победил «Авангард»

Игроки «Йокерита» Фото: «Йокерит»
Победу финнам принесли шайбы Ииро Пакаринена, Маркуса Хянникяйнена и Вели-Матти Савинайнена. У хозяев отличились Петер Цегларик и Вилле Покка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Цегларик — 4 (бол., Толчинский), 4:06 — 1:0. Пакаринен — 4 (Савинайнен, Линдбом), 6:01 — 1:1. Покка — 2, 24:51 — 2:1. Хянникяйнен — 2 (Турунен, Скленичка), 41:56 — 2:2. Савинайнен — 1 (Хольм, Норман), 49:58 — 2:3Вратари: Грубец (58:24) — ЛиндбекШтраф: 2 — 2Броски: 21 (8+7+6) — 37 (11+11+15)
«Йокерит» занял четвертое место в Западной конференции (6 очков). «Авангард» идет на пятом позиции в Восточной конференции (6 очков).