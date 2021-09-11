«Йокерит» на выезде победил «Авангард»

Пять из пяти. Сборная Украины вновь сыграла вничью в отборе ЧМ-2022

Сборная Украины со счетом 1:1 на своем поле сыграла вничью с командой Франции в пятом туре квалификации ЧМ-2022. Рассказываем, как это было