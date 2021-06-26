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    Кубок Стэнли. «Тампа» стала вторым финалистом

    «Молнии» выиграли полуфинальную серию у «Айлендерс» со счетом 4:3

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    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 1:0

    В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» дома обыграла «Айлендерс» со счетом 1:0.

    Автором единственной шайбы стал Янни Гурд. Ассистентами выступили Энтони Чирелли и Алекс Киллорн. Голкипер Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам.

    НХЛ Кубок Стэнли 1/2 финала Седьмой матч
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: 1:0 — 21 Гурде (Киллорн, Сирелли)Вратари: Василевский — ВарламовСчет в серии: 4:3

    Счет в серии стал 4:3 в пользу «Тампы». В финале она сыграет против «Монреаля». «Лайтнинг» начнут серию с домашнего матча.

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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