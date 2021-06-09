Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в финал конференции, «Вегас» снова выиграл у «Колорадо»

    Обзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ

    Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнз Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Йоахим ЛёвГермания на Евро: дембельский аккорд Лёва, возвращение Мюллера и группа смерти Следующим соперником «Тампы» станет победитель пары «Бостон» — «Айлендерс»Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в финал конференции, «Вегас» снова выиграл у «Колорадо» Маскот Евро-202020 причин смотреть Евро-2020
  • 09:37
    • Сборная Бразилии согласилась участвовать в Кубке Америки
  • 08:10
    • В сборной Испании обнаружили еще один случай заражения коронавирусом
  • 09:10
    • «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой», «Клипперс» уступили «Юте»
  • 08:27
    • Бразилия обыграла Парагвай в отборе на ЧМ-2022, Аргентина сыграла вничью с Колумбией
  • 00:54
    • Медведев уступил Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • 00:09
    • Дубль Жиру помог Франции крупно обыграть Болгарию
  • 23:37
    • Испанская «молодежка» разгромила Литву в товарищеском матче
    Все новости спорта
    Следующим соперником «Тампы» станет победитель пары «Бостон» — «Айлендерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Следующим соперником «Тампы» станет победитель пары «Бостон» — «Айлендерс»

    «Каролина» — «Тампа-Бэй» 0:2

    «Тампа-Бэй» одержала гостевую победу над «Каролиной» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ и вышла в финал Восточной конференции. Счет в серии после этой встречи стал 4-й в пользу действующего обладателя Кубка Стэнл.

    Первой звездой матча стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, сделавший второй шатаут в этом плей-офф.

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров, отметившийся результативной передачей, набрал 18 (5+13) очко и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

    «Тампа» — седьмой за 20 лет действующий обладатель Кубка Стэнли, которому удалось выйти в финал конференции.

    Следующим соперником «Тампы» станет победитель пары «Бостон» — «Айлендерс» (2-3).

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
    «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Пойнт — 8 (бол., Киллорн, Кучеров), 24:06 — 0:1. Колтон — 3, 49:04 — 0:2Вратари: Неделькович (57:11) — ВасилевскийШтраф: 8 — 10Броски: 29 (11+10+8) — 25 (8+7+10)Счет в серии 1-4

    «Каролина» — «Тампа-Бэй»

    «Колорадо» — «Вегас» 2:3 ОТ

    «Вегас» одержал волевую победу над «Колорадо» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

    Автором решающего гола стал форвард «Вегаса» Марк Стоун, поразивший ворота соперника на 50-й секунде овертайма.

    После этой игры «Вегас», уступивший в первых двух матчах, повел в серии со счетом 3-2.

    Победитель этой пары встретится в финале Запада с «Монреалем».

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
    «Колорадо» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Саад — 7 (Тэйвз, Рантанен), 19:58 — 1:0. Донской — 3 (Ньюхук, Немет), 36:28 — 2:0. Так — 4 (Руа, Янмарк), 41:03 — 2:1. Маршессо — 6 (Карлссон), 44:07 — 2:2. Стоун — 5 (Пачиоретти, Пьетранджело), 60:50 — 2:3Вратари: Грубауэр — ФлериШтраф: 2 — 2Броски: 30 (10+11+7+2) — 25 (9+5+10+1)Счет в серии: 2-3

    «Колорадо» — «Вегас»
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06 04/06/2021     Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Где смотреть Евро-2020?
  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?
    • 01:50 04/06/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.45
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Португалия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.33
  • Прогноз на матч Группа C на Евро-2020
  • Футбол
  • 14/06/2021 в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эстония — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие