Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в финал конференции, «Вегас» снова выиграл у «Колорадо»

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 0:2

«Тампа-Бэй» одержала гостевую победу над «Каролиной» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ и вышла в финал Восточной конференции. Счет в серии после этой встречи стал 4-й в пользу действующего обладателя Кубка Стэнл.

Первой звездой матча стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, сделавший второй шатаут в этом плей-офф.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров, отметившийся результативной передачей, набрал 18 (5+13) очко и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

«Тампа» — седьмой за 20 лет действующий обладатель Кубка Стэнли, которому удалось выйти в финал конференции.

Следующим соперником «Тампы» станет победитель пары «Бостон» — «Айлендерс» (2-3).

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Пойнт — 8 (бол., Киллорн, Кучеров), 24:06 — 0:1. Колтон — 3, 49:04 — 0:2Вратари: Неделькович (57:11) — ВасилевскийШтраф: 8 — 10Броски: 29 (11+10+8) — 25 (8+7+10)Счет в серии 1-4

«Каролина» — «Тампа-Бэй»

«Колорадо» — «Вегас» 2:3 ОТ

«Вегас» одержал волевую победу над «Колорадо» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Автором решающего гола стал форвард «Вегаса» Марк Стоун, поразивший ворота соперника на 50-й секунде овертайма.

После этой игры «Вегас», уступивший в первых двух матчах, повел в серии со счетом 3-2.

Победитель этой пары встретится в финале Запада с «Монреалем».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд «Колорадо» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: Саад — 7 (Тэйвз, Рантанен), 19:58 — 1:0. Донской — 3 (Ньюхук, Немет), 36:28 — 2:0. Так — 4 (Руа, Янмарк), 41:03 — 2:1. Маршессо — 6 (Карлссон), 44:07 — 2:2. Стоун — 5 (Пачиоретти, Пьетранджело), 60:50 — 2:3Вратари: Грубауэр — ФлериШтраф: 2 — 2Броски: 30 (10+11+7+2) — 25 (9+5+10+1)Счет в серии: 2-3