Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в финал конференции, «Вегас» снова выиграл у «Колорадо»

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 0:2
«Тампа-Бэй» одержала гостевую победу над «Каролиной» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ и вышла в финал Восточной конференции. Счет в серии после этой встречи стал 4-й в пользу действующего обладателя Кубка Стэнл.
Первой звездой матча стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, сделавший второй шатаут в этом плей-офф.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров, отметившийся результативной передачей, набрал 18 (5+13) очко и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.
«Тампа» — седьмой за 20 лет действующий обладатель Кубка Стэнли, которому удалось выйти в финал конференции.
Следующим соперником «Тампы» станет победитель пары «Бостон» — «Айлендерс» (2-3).
«Колорадо» — «Вегас» 2:3 ОТ
«Вегас» одержал волевую победу над «Колорадо» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
Автором решающего гола стал форвард «Вегаса» Марк Стоун, поразивший ворота соперника на 50-й секунде овертайма.
После этой игры «Вегас», уступивший в первых двух матчах, повел в серии со счетом 3-2.
Победитель этой пары встретится в финале Запада с «Монреалем».