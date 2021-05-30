Швеция одержала волевую победу над Словакией на ЧМ-2021

победила(3:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей шайбы забрасывали Маркус Соренсен, Виктор Олофссон и Исак Лундстрем.

Единственный гол словаков записал на свой счет Петер Цегларик.

Чемпионат мира. Группа A Швеция — Словакия — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Цегларик — 4, 19:07 — 0:1. Серенсен — 2 (Фриберг), 30:15 — 1:1. Олофссон — 2 (бол., Теммернес), 51:38 — 2:1. Лундестрем — 1 (мен., Холландер), 59:47 — 3:1Вратари: Рейдеборн — ГускаШтраф: 10 — 6Броски: 29 — 30

Благодаря этой победе шведы поднялись в турнирной таблице группы А на 4-е место. Словакия занимает третье место (12 очков).

В следующем матче шведам предстоит сыграть против сборной России, а Словакии — против команды Чехии.