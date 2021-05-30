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    • Швеция одержала волевую победу над Словакией на ЧМ-2021
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    Швеция одержала волевую победу над Словакией на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Швеции Сборная Словакии
    Сборная Швеции победила команду Словакии (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

    Швеция — Словакия
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    Швеция — Словакия

    В составе победителей шайбы забрасывали Маркус Соренсен, Виктор Олофссон и Исак Лундстрем.

    Единственный гол словаков записал на свой счет Петер Цегларик.

    Чемпионат мира. Группа A
    Швеция — Словакия — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Цегларик — 4, 19:07 — 0:1. Серенсен — 2 (Фриберг), 30:15 — 1:1. Олофссон — 2 (бол., Теммернес), 51:38 — 2:1. Лундестрем — 1 (мен., Холландер), 59:47 — 3:1Вратари: Рейдеборн — ГускаШтраф: 10 — 6Броски: 29 — 30

    Благодаря этой победе шведы поднялись в турнирной таблице группы А на 4-е место. Словакия занимает третье место (12 очков).

    В следующем матче шведам предстоит сыграть против сборной России, а Словакии — против команды Чехии.

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