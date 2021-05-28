Канада обыграла Казахстан на чемпионате мира

одержала победу над(4:2) в матче пятого тура чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

В составе победителей отличились Эндрю Манджипане, Адам Хенрик, Коул Перфетти и Коннор Браун.

Голы Казахстана на счету Никиты Михайлиса, оформившего дубль.

Чемпионат мира. Группа B Казахстан — Канада — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Манджапане — 2 (бол., Хенрик, Браун), 6:03 — 0:1. Хенрик — 3 (Пауэр, Манджапане), 21:01 — 0:2. Михайлис — 1, 24:30 — 1:2. Михайлис — 2 (Валк, Савицкий), 41:31 — 2:2. Перфетти — 1 (Андерсон-Долан), 47:40 — 2:3. Браун — 2 (п.в., Хенрик), 59:57 — 2:4Вратари: Шутов (58:45 — 59:57) — КемперБроски: 28 (11+6+11) — 36 (16+12+8)Штраф: 10 — 2

После этого матча канадцы набрали 6 очков и находятся на 6-м месте в турнирной таблице группы B. Казахстан с 7 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем матче Казахстан сыграет с Италией 29 мая. На следующий день итальянцы встретятся с Канадой.