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    Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон» на старте плей-офф НХЛ

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

    «Вашингтон»
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    «Вашингтон»

    Автором победной шайбы стал Ник Дауд. Еще по голу за «Вашингтон» в основное время забили Том Уилсон и Бренден Диллон. В активе капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина голевая передача

    У «Брюинз» забивали Джейк Дебраск и Ник Ритчи.

    НХЛ 1/4 финала дивизиона
    «Вашингтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Уилсон — 14 (Оши, Спронг), 6:22 — 1:0. Дебраск — 6 (Лазар), 13:10 — 1:1. Диллон — 3 (Манта, Овечкин), 28:44 — 2:1. Ритчи — 16 (бол., Пастрняк, Макэвой), 36:38 — 2:2. Дауд — 12 (Оши, Уилсон), 64:41 — 3:2Вратари: Ванечек (Андерсон, 13:10) — РаскШтраф: 8-2Броски: 32 (11+11+9+1) — 26 (7+9+8+2)

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Вашингтона». Следующий матч команды проведут 18 мая, начало — в 02:30 мск.

    «Вашингтон» — «Бостон»
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