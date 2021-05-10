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    «Рейнджерс» отказались отпускать Шестеркина и Георгиева на ЧМ-2021

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021 Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Александр Георгиев пропустят чемпионат мира 2021 года в Риге.

    Игорь Шестеркин
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    Игорь Шестеркин

    Оба хоккеиста хотели сыграть на турнире, однако клуб НХЛ отказался отпускать их из-за рекомендаций врачей.

    «Штаб сборной желает здоровья голкиперам, рассчитывает на них в будущем, а также продолжает переговоры по остальным кандидатам из НХЛ.

    Имена игроков, которые присоединятся к национальной команде, будут объявлены после завершения регулярного чемпионата НХЛ для их клубов», — отмечается в заявлении национальной команды.

    Шестеркин провел в текущем сезоне 35 игр, в которых одержал 16 побед, отражая 91,6% бросков.

    Георгиев сыграл в регулярном чемпионате 19 матчей. Александр одержал 18 побед, отражая 90,5% бросков.

    «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог выйти в плей-офф сезона 2020/2021. Команда заняла пятое место в Восточном дивизионе.

    Чемпионат мира в Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня.

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