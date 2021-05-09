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    Брюквин перешел в «Авангард» из «Динамо»

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    Нападающий Владимир Брюквин официально стал игроком «Авангарда», сообщает пресс-служба «ястребов».

    Владимир Брюквин
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    Владимир Брюквин

    «Динамо» не стало повторять предложение омского клуба.

    Бело-голубые получат за игрока, у которого был статус ограниченно свободного агента, денежную компенсацию. Как сообщает «Матч ТВ», сумма составит около 30 миллионов рублей.

    Брюквин, в свою очередь, подписал с «Авангардом» контракт на два года.

    «2 мая Владимир Брюквин принял квалификационное предложение омского "Авангарда".

    По регламенту Континентальной хоккейной лиги бело-голубые в течение недели имели право повторить предложение и сохранить игрока в своем составе.

    Руководство клуба совместно с главным тренером приняли решение не повторять предложение. С 9 мая Владимир Брюквин становится игроком омского "Авангарда".

    Хоккейный клуб "Динамо" благодарит Владимира за игру в составе бело-голубых и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

    В сезоне-2020/21 форвард провел за «Динамо» 24 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (5+3) очков. В 9 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

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