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    Кузнецов может покинуть «Вашингтон»

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может покинуть команду по окончании текущего сезона.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, руководство «Кэпиталз» планирует рассмотреть варианты с обменом российского хоккеиста.

    В клубе очень недовольны поведением Кузнецова, который был включен в протокол НХЛ по коронавирусу после того, как пропустил командное собрание «Вашингтона».

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    • Лебрюн при этом отмечает, что в контракте Кузнецова есть пункт о запрете на обмен без его согласия.

    В этом сезоне 28-летний Кузнецов набрал 29 (9+20) очков в 41 встрече. Всего в НХЛ на его чету 418 (129+289) баллов в 520 матчах.

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