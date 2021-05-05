Кузнецов может покинуть «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона»может покинуть команду по окончании текущего сезона.

По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, руководство «Кэпиталз» планирует рассмотреть варианты с обменом российского хоккеиста.

В клубе очень недовольны поведением Кузнецова, который был включен в протокол НХЛ по коронавирусу после того, как пропустил командное собрание «Вашингтона».

Лебрюн при этом отмечает, что в контракте Кузнецова есть пункт о запрете на обмен без его согласия.

В этом сезоне 28-летний Кузнецов набрал 29 (9+20) очков в 41 встрече. Всего в НХЛ на его чету 418 (129+289) баллов в 520 матчах.