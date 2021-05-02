Главный тренер юниорской сборной России после разгрома Чехии: Игра была жесткой, но мы выдержали

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал разгромную победу над Чехией (11:1) в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира в США.

«Хочу поздравить ребят с победой. Сегодня была жесткая игра, но мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Что касается малого количества пропущенных шайб и удалений с нашей стороны, то дисциплина всегда — номер один. Дисциплина бьет класс, мы идем дальше с этим девизом.

Что касается стартового вратаря на четвертьфинальный матч, то мы еще подумаем с тренером вратарей над кандидатурой.

С Владом Сапуновым все в порядке, он готов играть.

Нам нужно посмотреть видео, проанализировать прошедший матч. Завтра соберемся и обсудим наш план на четвертьфинал с командой», — приводит слова Лещева пресс-служба ФХР.

В четвертьфинале ЮЧМ сборная России сыграет против команды Беларуси. Матч состоится 3 мая, начало — в 20:30 мск.