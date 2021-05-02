Россия разгромила Чехию в заключительном матче группового этапа ЮЧМ

Сборнаявыиграла ув своем заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира 2021 года со счетом 11:1 (3:0, 3:1, 5:0).

В составе победителей хет-триком отметился Матвей Мичков. Авторами дублей стали Прохор Полтапов и Федор Свечков. Еще по шайбе забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров. Автором единственной шайбы у чехов стал Якуб Кос.

После этого матча Россия с девятью очками занимает первое место в группе B, Чехия с четырьмя очками — на четвертой строчке. Российская команда не опустится ниже второго места и в четвертьфинале сыграет со сборной Швейцарии или Белоруссии.

Юниорский чемпионат мира Группа B Россия U18 — Чехия U18 — 11:1 (3:0, 3:1, 5:0) Голы: Мичков — 7 (Чибриков, Новиков), 1:22 — 1:0. Полтапов — 1, 13:10 — 2:0. Мирошниченко — 3 (бол., Юров), 17:39 — 3:0. Коромыслов — 1 (Юров, Чибриков), 30:53 — 4:0. Кос — 1 (Моравец, Брабенец), 32:28 — 4:1. Кателевский — 1 (Лазутин, Грудинин), 33:44 — 5:1. Полтапов — 2 (бол., Иванцов, Мичков), 38:45 — 6:1. Мичков — 8 (Полтапов, Иванцов), 45:50 — 7:1. Свечков — 3 (Юров), 47:00 — 8:1. Свечков — 4 (бол., Чибриков, Мирошниченко), 51:45 — 9:1. Юров — 3, 57:19 — 10:1. Мичков — 9 (Квочко), 58:48 — 11:1Вратари: С.В. Иванов — Шатны (Суханек, 20:00)Штраф: 2-37Броски: 40 (11+17+12) — 22 (7+8+7)

В другом матче Швеция разгромила Латвию — 7:0.