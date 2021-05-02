Сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021

Сборная России Фото: ФХР
Соперником россиян станет сборная Белоруссии. Это стало известно после того, как Финляндия набрала 9 очков и сравнялась по очкам с Россией, имея преимущество после очной встречи.
Все четвертьфинальные пары на ЮЧМ-2021:
Финляндия (1B) — Швейцария (4A);
Россия (2B) — Беларусь (3A);
Канада (1A) — Чехия (4B);
Швеция (2A) — США (3B).
Четвертьфинальные матчи турнира состоятся в ночь на 4 мая.
Юниорский чемпионат мира — 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.