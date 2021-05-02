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    Сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2019 Сборная России Сборная Белоруссии
    Сборная России узнала соперника по четвертьфиналу юниорского чемпионата мира.

    Сборная России
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    Сборная России

    Соперником россиян станет сборная Белоруссии. Это стало известно после того, как Финляндия набрала 9 очков и сравнялась по очкам с Россией, имея преимущество после очной встречи.

    Все четвертьфинальные пары на ЮЧМ-2021:

    Финляндия (1B) — Швейцария (4A);
    Россия (2B) — Беларусь (3A);
    Канада (1A) — Чехия (4B);
    Швеция (2A) — США (3B).

    Четвертьфинальные матчи турнира состоятся в ночь на 4 мая.

    Юниорский чемпионат мира — 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.

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