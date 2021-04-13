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    Брагин: Опыт таких игр был на стороне ЦСКА

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    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-4).

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    Московские армейцы оказались сильнее в шестом матче со счетом 2:0 и добились успеха в серии до четырех побед.

    «Хотел бы поблагодарить болельщиков, Питер, очень ощущали их энергетику. В сложные моменты они нас поддерживали, в хорошие.

    Благодарен им за сезон, надеюсь, что в дальнейшем СКА больше будет их радовать. Игра шла до гола, они забили, более строго стали действовать. Поздравляем ЦСКА с победой в серии, желаем удачи.

    Опыт таких игр на стороне ЦСКА был. Конечно, те два матча, особенно овертайм, забрали много эмоций.

    Не скажу, что совсем, первый период был с преимуществом СКА, второй — обоюдоострый хоккей, они забили, мы нет, в третьем ЦСКА играл на удержание.

    Если бы большинство сработало, конечно, было бы намного лучше. Выход Хелльберга? Бывают ошибки в таких играх, надо забивать голы.

    Сейчас сложно сказать о вратарях, надо проанализировать. Магнус хорошо серию провёл, Саша тоже — в концовке первого, второй матч. Не сказал бы, что была какая-то проблема во вратарях.

    У молодых ребят первый сезон такой, довольно удачный, очень большой опыт они приобрели, надеемся, что в дальнейшем будут сильнее играть», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

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