НХЛ. Дубли Дадонова и Панарина, три очка Анисимова и шайба Капризова

«Каролина» — «Даллас» 2:3

«Даллас» обыграл «Каролину» со счетом 3:2. Форвард «Старз» Денис Гурьянов закончил матч с коэффициентом полезности «+1», у защитника «Харрикейнз» Андрея Свечникова «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Даллас» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Голы: Кольяно — 4 (Пысик, Комо), 3:41 — 0:1. Хэмилтон — 4 (Трочек), 9:33 — 1:1. Флери — 1 (Мартинук, Пеши), 33:04 — 2:1. Бенн — 7 (бол., Клингберг, Хейсканен), 39:31 — 2:2. Киро — 2 (Робертсон, Гурьянов), 42:52 — 2:3Вратари: Неделькович (58:25) — ЭттингерШтраф: 4-2Броски: 43 (15+12+16) — 25 (11+8+6)

«Даллас» с 36 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 51 очком — на третьей строчке.

«Каролина» — «Даллас»

«Айлендерс» — «Филадельфия» 3:2 Б

«Айлендерс» в серии буллитов переиграл «Филадельфию» — 3:2. Победный бросок на счету Мэтью Барзала. Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 30 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Бовилье — 7 (бол., Мартин, Эберле), 12:01 — 1:0. Бовилье — 8 (Барзал), 35:40 — 2:0. Жиру — 11 (Конекны, Ворачек), 46:38 — 2:1. Жиру — 12 (Ворачек, Конекны), 50:32 — 2:2Победный буллит: БарзалВратари: Сорокин — ХартШтраф: 11-15Броски: 24 (3+7+11+3) — 32 (10+11+11+0)

«Айлендерс» с 52 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 39 очками — на пятой строчке.

«Айлендерс» — «Филадельфия»

«Флорида» — «Коламбус» 5:2

«Флорида» обыграла «Коламбус» со счетом 5:2. В составе победителей хет-триком отметился Александер Веннберг. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 44 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 5:2 (0:0, 3:0, 2:2) Голы: Уигар — 3 (Барков, Верхэге), 23:57 — 1:0. Веннберг — 9 (Ватрано, Хернквист), 24:49 — 2:0. Веннберг — 10 (Уигар, Форслинг), 28:47 — 3:0. Бьоркстранд — 14 (Дель Зотто, Тексье), 42:46 — 3:1. Ватрано — 12 (Типпетт), 50:54 — 4:1. Веренски — 6 (Нэш, Джонс), 58:15 — 4:2. Веннберг — 11 (п.в.), 59:53 — 5:2Вратари: Бобровский — Мерзликинс (Корписало, 40:00, 58:28 — 59:53)Штраф: 2-8Броски: 39 (12+13+14) — 46 (16+15+15)

«Флорида» с 54 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Коламбус» с 36 очками — на седьмой строчке.

«Флорида» — «Коламбус»

«Монреаль» — «Оттава» 3:6

«Оттава» разгромила «Монреаль» со счетом 6:3. В составе «Сенаторз» 3 (1+2) очка набрал Артем Анисимов, дубль оформил Евгений Дадонов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2) Голы: Ткачак — 12 (бол., Батерсон, Шабо), 0:42 — 0:1. Тоффоли — 19 (бол., Сузуки, Уэбер), 5:31 — 1:1. К. Браун — 9 (мен., Пол, Коберн), 12:07 — 1:2. Андерсон — 12 (Котканиеми, Мете), 26:58 — 2:2. Дадонов — 10 (Шабо, Анисимов), 27:49 — 2:3. Дадонов — 11 (Анисимов, Штютцле), 36:02 — 2:4. Андерсон — 13 (Сузуки, Уэбер), 38:48 — 3:4. Форментон — 2 (Анисимов), 42:55 — 3:5. Батерсон — 12 (п.в., Райлли), 57:05 — 3:6Вратари: Прайс (56:28 — 57:05) — ФорсбергШтраф: 9-15Броски: 38 (14+12+12) — 32 (13+9+10)

«Оттава» с 30 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 41 очком — на четвертой строчке.

«Монреаль» — «Оттава»

«Баффало» — «Рейнджерс» 3:2 Б

«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Баффало» — 2:3 Б. Победный бросок на счету Тейджа Томпсона. У «синерубашечников» дублем отметился Артемий Панарин, который не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Рейнджерс» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Панарин — 10 (бол., Крайдер, Фокс), 10:02 — 0:1. Миттельштадт — 3 (Холл, Далин), 13:01 — 1:1. Панарин — 11 (Фокс, Линдгрен), 37:52 — 1:2. Олофссон — 10 (Окпосо, Райнхарт), 56:19 — 2:2Победный буллит: ТомпсонВратари: Улльмарк — ШестеркинШтраф: 6-4Броски: 9 (10+10+8+1) — 30 (9+9+11+1)

«Рейнджерс» с 39 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 22 очками — на восьмой строчке.

«Баффало» — «Рейнджерс»

«Вегас» — «Миннесота» 1:2

Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас» — 2:1.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Миннесота» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Голы: Носек — 5 (Руа, Так), 5:33 — 1:0. Капризов — 14 (бол., Эрикссон Эк, Фиала), 46:13 — 1:1. Эрикссон Эк — 12 (Гринуэй, Сутер), 47:08 — 1:2Вратари: Флери (58:33) — ТэлботШтраф: 6-6Броски: 28 (10+7+11) — 27 (12+7+8)

«Миннесота» с 48 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе, «Вегас» с 50 очками — на второй строчке.

«Вегас» — «Миннесота»

«Колорадо» — «Сент-Луис» 2:1

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» — 2:1. Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, а также его соотечественники из «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Маккиннон — 13 (Ландескуг, Тэйвз), 11:27 — 1:0. О`Райлли — 13 (Шенн, Перрон), 18:04 — 1:1. Макар — 4, 59:19 — 2:1Вратари: Грубауэр — Хуссо (59:42)Штраф: 11-13Броски: 34 (14+12+8) — 28 (14+6+8)

«Колорадо» лидирует в таблице Западного дивизиона с 54 очками, «Сент-Луис» идет на пятой строчке с 38 очками.

«Колорадо» — «Сент-Луис»

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 2:3

«Сан-Хосе» переиграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2. У победителей российский защитник Николай Кныжов записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Голы: Лабанк — 9 (Кныжов, Кейн), 4:37 — 0:1. Браун — 15 (Копитар, Иафалло), 6:55 — 1:1. Кейн — 16 (Кутюр, Лабанк), 35:04 — 1:2. Мур — 5 (мен.), 39:06 — 2:2. Гэмбрелл — 3 (Леонард), 55:23 — 2:3Вратари: Куик (58:28) — ДжонсШтраф: 4-4Броски: 37 (18+10+9) — 23 (5+11+7)

«Сан-Хосе» с 38 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 34 очками — на седьмой строчке.