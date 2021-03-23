ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаСтокгольм принимает фигуристов. На ЧМ-2021 будут разыграны олимпийские путевки
  • 19:53
    • «Ак Барс» «всухую» выиграл серию с «Салаватом» и вышел в финал Восточной конференции
  • 19:45
    • Олич: Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть
  • 18:39
    • «Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли
  • 14:40
    • Олич — новый главный тренер ЦСКА
  • 12:36
    • Названы кандидаты на смену Пирло в «Ювентусе»
    Все новости спорта

    Лямся: Мы отдавали все, что могли, но «Ак Барс» не дал нам ничего сделать

    Хоккей Салават Юлаев Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:3).

    Томи Лямся
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томи Лямся

    Уфимский клуб уступил в серии со счетом 0-4.

    «Первое, я хотел бы сказать слова благодарности за эту серию "Ак Барсу". Они заслуженно прошли в следующий раунд.

    Сегодня был равный матч, один из лучших наших матчей в сезоне. Соперник не дал нам ничего сделать, а мы отдавали все, что могли сделать в нападении.

    Если говорить о серии в целом, были не готовы в первом матче в Казани к уровню борьбы, и это была моя ошибка. Затем были достаточно равные игры.

    Не смогли проявить свои лучшие качества в большинстве и легко давали забивать "Ак Барсу". Считаю, что нам не хватило дополнительной атакующей мощи.

    Если бы смогли пройти такого мощного соперника как Казань, то дальше нам было бы проще. Проиграли из-за маленьких деталей. Мы должны вынести уроки из этой серии.

    Хотелось бы также отметить всех своих игроков — ребята отдавали все свои силы. За последние три года мы играли против очень сильного соперника, к которому нужно стремиться», — цитирует тренера сайт КХЛ.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли сборная России свою неудачную серию выездом на Мальту?
  • Мальта — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Избежит ли команда Шевченко еще одного позора на «Стад де Франс»?
  • Франция — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Смогут ли Нидерланды обыграть Турцию?
  • Турция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Франция — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Турция — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  4.37
  • Экспресс дня 24 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Румыния U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Германия U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие