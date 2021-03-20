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    Два ассиста Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Нью-Джерси»

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:1.

    Сидни Кросби
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    Сидни Кросби

    «Пингвинов» выручил нападающий Сидни Кросби, который отдал два ассиста в этом матче. Они очень помогли, так как после первого периода встречи гости проигрывали.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Палмиери — 5 (Ватанен, Братт), 7:19 — 1:0. Эштон-Риз — 6 (Лафферти, Петтерссон), 24:59 — 1:1. Раст — 11 (бол., Гюнтцель, Кросби), 26:35 — 1:2. Гюнтцель — 13 (Кросби, Раст), 54:25 — 1:3Вратари: Уэджвуд (58:05) — ДесмитШтраф: 6 — 10Броски: 25 (4+10+11) — 29 (9+12+8)

    «Питтсбург» занимает третье место (39) на «Востоке», «Нью-Джерси» находится на 7 позиции (24).

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