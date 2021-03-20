Два ассиста Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Нью-Джерси»

В матче регулярного сезона НХЛв гостях обыгралсо счетом 3:1.

«Пингвинов» выручил нападающий Сидни Кросби, который отдал два ассиста в этом матче. Они очень помогли, так как после первого периода встречи гости проигрывали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Голы: Палмиери — 5 (Ватанен, Братт), 7:19 — 1:0. Эштон-Риз — 6 (Лафферти, Петтерссон), 24:59 — 1:1. Раст — 11 (бол., Гюнтцель, Кросби), 26:35 — 1:2. Гюнтцель — 13 (Кросби, Раст), 54:25 — 1:3Вратари: Уэджвуд (58:05) — ДесмитШтраф: 6 — 10Броски: 25 (4+10+11) — 29 (9+12+8)

«Питтсбург» занимает третье место (39) на «Востоке», «Нью-Джерси» находится на 7 позиции (24).